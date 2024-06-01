犯保新竹分會辦關懷活動 用桌遊療癒被害者心靈

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）犯保協會新竹分會今天表示，為支持重傷犯罪被害人家庭，日前由心理師帶領被害者與家屬、照顧者等人進行桌遊遊戲，以有趣鬥智的遊玩過程，得到適當喘息並療癒心靈。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會今天告訴中央社記者說，為支持重傷犯罪被害人家庭，日前在遠東巨城購物中心辦理關懷活動，邀請家屬、照顧者和工作人員共計23人參與，也感謝巨城購物中心無償提供空間，支持公益活動。

犯保新竹分會指出，這次活動安排心理師帶領桌遊遊戲，讓重傷被害人、家屬及照顧者在益智的遊戲中，彼此合作達成任務，透過互相鬥智、有趣的過程，現場歡笑聲不斷，也增進家庭間的情感交流，提升親子關係。

犯保新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，重傷被害人經歷難熬艱困的過程，一路走來相當辛苦，而重傷被害人家庭多鮮少外出、長年悶在家中，希望透過此活動，讓被害人與家屬外出舒壓，得到適當喘息，放鬆身心靈。

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一名重傷犯罪被害人家屬說，兒子因發生嚴重車禍導致雙腿小腿截肢，事發至今歷經多次手術，目前仍在治療中，而照顧的壓力讓人身心疲憊不堪，感謝分會辦理此關懷活動，讓家人可以共同外出，也在桌遊的過程中，看見家人笑容，放鬆心情。

遠東巨城購物中心副總經理游欣宜表示，巨城長年致力公益活動，後續也會持續支持各項動靜態活動，未來如果還有需要，仍會全力支持。（編輯：李錫璋）1130601