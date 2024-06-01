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犯保新竹分會辦關懷活動 用桌遊療癒被害者心靈

2024/6/1 17:33（6/1 17:51 更新）
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為支持重傷犯罪被害人家庭，犯罪被害人保護協會新竹分會日前在遠東巨城購物中心辦理關懷活動，邀請家屬、照顧者和工作人員共23人參與，盼藉活動讓被害人與家屬外出舒壓，得到適當喘息、放鬆身心靈。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月1日
為支持重傷犯罪被害人家庭，犯罪被害人保護協會新竹分會日前在遠東巨城購物中心辦理關懷活動，邀請家屬、照顧者和工作人員共23人參與，盼藉活動讓被害人與家屬外出舒壓，得到適當喘息、放鬆身心靈。（犯罪被害人保護協會新竹分會提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月1日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）犯保協會新竹分會今天表示，為支持重傷犯罪被害人家庭，日前由心理師帶領被害者與家屬、照顧者等人進行桌遊遊戲，以有趣鬥智的遊玩過程，得到適當喘息並療癒心靈。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會今天告訴中央社記者說，為支持重傷犯罪被害人家庭，日前在遠東巨城購物中心辦理關懷活動，邀請家屬、照顧者和工作人員共計23人參與，也感謝巨城購物中心無償提供空間，支持公益活動。

犯保新竹分會指出，這次活動安排心理師帶領桌遊遊戲，讓重傷被害人、家屬及照顧者在益智的遊戲中，彼此合作達成任務，透過互相鬥智、有趣的過程，現場歡笑聲不斷，也增進家庭間的情感交流，提升親子關係。

犯保新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，重傷被害人經歷難熬艱困的過程，一路走來相當辛苦，而重傷被害人家庭多鮮少外出、長年悶在家中，希望透過此活動，讓被害人與家屬外出舒壓，得到適當喘息，放鬆身心靈。

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一名重傷犯罪被害人家屬說，兒子因發生嚴重車禍導致雙腿小腿截肢，事發至今歷經多次手術，目前仍在治療中，而照顧的壓力讓人身心疲憊不堪，感謝分會辦理此關懷活動，讓家人可以共同外出，也在桌遊的過程中，看見家人笑容，放鬆心情。

遠東巨城購物中心副總經理游欣宜表示，巨城長年致力公益活動，後續也會持續支持各項動靜態活動，未來如果還有需要，仍會全力支持。（編輯：李錫璋）1130601

#陳進興
#遠東巨城購物中心
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