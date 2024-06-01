新北跨國校園交流秀成果 頒發證書歡送35外籍生

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市接待美國等14國35名外籍學生將返國，新北市府今天展示學習成果並與學伴、寄宿家庭話舊歡送，教育局還頒發「新北國際外交大使」證書給外籍學生，盼促進文化與校園交流。

新北市教育局表示，成立「跨界學校國際交流媒合平台」，與國際經濟學商學學生會（AIESEC）、國際扶輪社、大專院校華語文中心及家長團體合作媒合外籍生校際交流，每學年補助學習華語、遊學文化體驗及選國際學伴共學，讓外籍生快速融入在地及校園生活。

來自烏干達的泰山高中外籍生Quine（張愛玲）今天在歡送分享會表示，品嚐到蚵仔麵線及珍珠奶茶等許多台灣美食，並到鄰近的義學國小分享烏干達每天早晨須以跪姿向父母打招呼的禮儀文化。

Quine說，她16歲生日當天，校長、老師及同學們一起為她慶生，並以視訊與遠在烏干達的父親連線一起祝福，讓她畢生難忘。她喜歡台灣、學校及寄宿家庭爸媽，希望回國後能透過視訊交流，持續學習文化特色。

鶯歌工商校長顏龍源表示，民國112年9月迎接法國的外籍生Liz（梅怡琦）到校學習。Liz分享家鄉法國科爾梅（Colmey，法國大東部大區的城市）特色料理，法式薄餅及色彩繽紛的馬卡龍；今年4月Liz家人訪台，Liz還親自泡茶讓其爸媽品茗，分享茶席文化及茶道禮儀。

新店高中校長陳瑛姍透過新聞稿指出，看到在校生與外籍生跨越國籍藩籬及語言隔閡，一起以英語及華語相互學習、分享；外籍生更參與校慶運動會、校園歌唱藝能表演，大家都留下難忘的美好回憶。

會中，外籍生除了拉胡琴、說中文等展示學習成果，教育局也致贈「友誼之燈」象徵跨國友誼長存，並頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書，盼促進文化與校園交流。

新北市教育局長張明文表示，每名外籍生都是新北市最佳代言人，希望外籍生返國後能持續聯繫，成為一輩子相互學習的國際好友。（編輯：戴光育）1130601