新加坡城市高峰會 高雄分享市港合一智慧治理

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市副市長林欽榮3日出席新加坡舉辦的2024世界城市高峰會，分享高雄致力智慧城市領域成果，包括自2005年起推動「市港合一」，及沿港口建設綠色運具輕軌都是成功重要關鍵。

高雄市政府今天新聞稿表示，林欽榮在「以人為本的城市－港口城市的未來」分組會議中，以「從高雄市經驗中實現以人為本的智慧城市」為題發表演講。這場演講由淡馬錫國際營運合夥人Andrew Tan擔任主持人，林欽榮於會中與同為港口城市的世界城市領導人交流熱絡。

林欽榮會中與新加坡永續發展與環境部高級政務部長Dr.Amy Khor、鹿特丹市副市長Vincent Karremans、雅加達區域發展規劃局長Atika Nur Rahmania、釜山廣域市副市長李俊承、南非V&A Waterfront 執行長David Green、孟買都會區發展局首席城鎮規劃師Shankar Deshpande進行經驗交流。

林欽榮表示，高雄與中央緊密合作，結合科學園區與亞洲新灣區5G AIoT創新園區，藉由產官學合作、人才連結及國際對接，吸引許多國際大公司落戶，如台積電、Merk、ASML、富士康、IBM、AWS、AES等國際大廠等，促進產業轉型、增加就業機會，進而增強城市競爭力。

林欽榮分享高雄自2005年起開啟「市港合一」合作經驗，透過市府持續與港務局協商，同時推動灣區成為5G AIoT創新園區，放寬土地用途管制實現多樣化用途。 此外，高雄沿港口建設綠色運具輕軌，讓民眾容易到達港口，都是讓高雄成功實現「市港合一」重要關鍵。

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這屆世界城市高峰會開幕大會，3日上午由新加坡國家發展部長李智陞進行開幕致詞。李智陞表示，世界城市高峰會集結來自不同文化背景的城市領導人，共同討論解決城市面臨挑戰，並提供政府、專家及民間企業合作機會，進而達成宜居永續城市目標。

新加坡副總理王瑞杰開幕大會致詞表示，城市面臨諸如氣候變遷、人口密集、城市擁擠等問題，期盼城市間在討論中激發尋求解決問題的解方，並舉本屆「李光耀世界城市獎」得獎城市墨西哥市，使用採集雨水解決水源不足問題為例，在氣候變遷挑戰中以城市包容性邁向永續目標。（編輯：孫承武）1130604