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屏東市1274鄰長銜牌全面換新 市長：辨識度高

2024/6/4 13:33（6/4 13:51 更新）
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屏東市鄰長銜牌老舊，為方便民眾辨識及洽詢，市公所設計鄰長銜牌，將1274鄰全面換新。市長周佳琪（右）4日到義勇里1鄰主持掛牌儀式。（屏東市公所提供）中央社記者李卉婷傳真 113年6月4日
屏東市鄰長銜牌老舊，為方便民眾辨識及洽詢，市公所設計鄰長銜牌，將1274鄰全面換新。市長周佳琪（右）4日到義勇里1鄰主持掛牌儀式。（屏東市公所提供）中央社記者李卉婷傳真 113年6月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東市鄰長銜牌老舊，為方便民眾辨識及洽詢，市公所設計鄰長銜牌，將1274鄰全面換新。市長周佳琪今天到義勇里1鄰主持掛牌儀式，辨識度高兼具繽紛的嶄新銜牌，獲得青睞。

屏東市有59里共1274鄰，鄰長長期協助市公所各項政令宣導，現有的銜牌使用已逾20年，有的遺失、有的老舊破損、辨識度低等狀況，民眾常反映找不到鄰長聯絡處，因此市公所設計全新鄰長服務銜牌。

周佳琪上午到義勇里1鄰主持掛牌儀式。鄰長杜建新稱讚公所全新打造的銜牌，更加美觀亮眼、創意又清晰，往後屏東市的大街小巷將更容易找到鄰長服務所在地，也更能提高服務效率。

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銜牌每面都融入屏東市的市徽，以白底搭配鮮豔藍色和桃紅色，突出了屏東市城市形象色調，藍色代表開闊視野，桃紅色象徵充滿熱忱的服務態度，整體設計給人耳目一新、生動感受。

周佳琪表示，鄰長代表著最基層民意，為民眾與市公所搭起溝通橋梁，市公所努力落實基層服務、推動各項公務，都有賴鄰長們共同協力，才能讓每項重要公務、政策與建設逐步完成。（編輯：李淑華）1130604

#周佳琪
#屏東市
#市公所
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