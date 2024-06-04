林口居民增 新北擬評估公車專用道疏解通勤人潮

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（中央社記者王鴻國新北4日電）國民黨新北議員蔡淑君今天質詢指出，林口人口漸多，推動輕軌建設前可先設置公車專用道，以調撥車道方式疏解上下班人潮。新北市長侯友宜當場同意，交由交通局進行可行性評估。

新北市議會今天進行市政總質詢，蔡淑君表示，從深坑輕軌等其他輕軌建設的經驗，每條線工程經費都上百億元新台幣，花費時間也長達10年以上。

她說，林口建案多，再加上工一工業區建設及東森集團進駐媒體園區等，人口會愈來愈多，在推動林口輕軌前應先規劃設置公車專用車道，她建議從文化三路經中華路到文化北路設置，並依調撥車道方式規劃進城及出城路線，以疏解上下班人潮。

侯友宜指出，輕軌是長期性建設，需要通盤規劃，同意交由交通局先就公車專用道進行可行性評估，先把公車路網做好才比較重要。

新北市交通局長鍾鳴時表示，整體評估約需6到8個月，主要是是配合公車營運，需要路面重新舖過，會持續蒐集各方意見做綜合性判斷；後續若可行，從規劃到施工完成約需2年。

蔡淑君指出，近日也收到很多通勤族的投訴，抱怨尖峰時期的多條公車路線班次竟不增反減，導致上班擠公車相當困難，她要求市府提出改善辦法。

鍾鳴時表示，會就客運公司班次調整的情形進行了解及督導。（編輯：戴光育）1130604