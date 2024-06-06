師生共築美感基地 台東關山國小附幼獲全國優等

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣關山國小附設幼兒園師生共同建構「藝啟森活」美感基地，打造幼兒遊藝空間，榮獲教育部校園美感環境再造全國優等。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴近年積極推動校園美學，將美感意識帶進學生學習視野，並自111年起投入新台幣2000多萬元預算辦理美學教室計畫，協助縣內國中小進行校園改造，期從小美學扎根。

台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，關山國小附設幼兒園為關山鎮內幼兒教育重要指標，為讓美感從幼兒扎根，學校推動校園環境再造計畫，重新打造幼兒學習場域。師生團隊以光影為主題，照映群山層巒的光影廊道，以鳳凰木為中心的新建木平台，引導幼兒從生活中觀察樹影及光感變化。

關山國小表示，為讓幼兒參與美感基地建置，學校以關山鎮所復育的黃裳鳳蝶生態環境為主題進行發想，帶領幼兒共同創作鳳蝶陶藝作品「蟲林one隧」；穿越隧道後是美麗的森林樂園，原本進出不便而被遺忘的矮仙丹圍籬校園角落，在打開後成為一座讓孩子可以自由奔跑的大自然森林遊樂園。

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學校再將花東縱谷環山、親卑南溪的意象引進幼兒園戶外學習教室，打造樹下木平台、枕木平台和光影廊道，讓幼兒盡情進行五感課程體驗，在大自然環境中培養與啟發覺察生活美感的能力。

關山國小表示，學校整合校園與社區介面，兼顧自然環境、在地文化及教學特色，經台中教育大學美感團隊到校輔導，打造一座超越圍牆的「公共美學教育場」；雖於工程期間歷經颱風摧毀考驗，仍在全國大專院校及國中小比案競爭下脫穎而出，獲教育部全國優等獎項。（編輯：李淑華）1130606