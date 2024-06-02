震後振興觀光 台東縣政府推6月住宿抽萬元旅遊金

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（中央社記者李先鳳台東縣2日電）振興觀光，提振經濟，台東縣政府推出「6月住台東抽萬元旅遊金」活動，即日起至6月30日止，在台東合法旅宿住宿1晚即有1次抽獎機會，最高可獲新台幣6萬6000元旅遊獎勵金。

獎項還包括30張台東永續旅宿住宿券、熱氣球繫留、自由飛等，遊客住宿天數愈多，中獎機會愈大，在品味台東美景同時，有機會抱走豐厚獎品。

縣長饒慶鈴表示，0403花蓮地震後，觀光署推出震後振興觀光方案，補助台東7月團體旅遊及8月自由行旅遊等方案，為讓觀光產業回溫，搶先推出「6月住台東抽萬元旅遊金」活動，鼓勵更多遊客遊台東。

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台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正說明，觀光署規劃振興措施，包括團體旅遊補助自7月1日至9月30日，住宿台東每團最高補助1.5萬元；自由行住宿優惠自8月1日至9月30日，住宿台東地區週一至週四限定，每房每晚最高補助1000元。縣府推出「6月住台東抽萬元旅遊金」活動，鼓勵民眾組團或個人來台東旅遊，即日起至6月30日止，在合法旅宿住宿1晚，即可獲得1次抽獎機會。

活動將於7月25日抽出中獎名單，中獎人可憑113年6月1起至113年9月30日止於台東在地消費發票或收據於10月5日前兌獎。預估將成為台東6月份旅遊一大誘因，再搭配「鐵花燈之祭」及「最美星空」等活動，吸引更多遊客來台東旅遊。（編輯：黃世雅）1130602