中捷砍人案隔日 台中傳國小生持美工刀追逐同學

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市1名國小男童常情緒失控，5月22日他與同學爭執竟持美工刀追逐4名同學，無人受傷，事發在中捷砍人事件後，有家長憂心校安危機萌生轉學之意，校方每天安檢學生避免自傷、傷人事件。

這起事件發生在5月22日，剛好是台中捷運車廂砍人事件爆發後隔天，家長格外重視校園安全。校方調查指出，男童去年轉學到校，常與同學間發生爭執後，出現情緒暴走狀況，會飆罵髒話、翻桌子、丟東西等。

校方指出，男童在事發前一天曾與同學在游泳課時爭奪位子，翌日他與同學發生爭執，持美工刀追逐4名同學，因學生們分散式跑走，幸無人受傷。老師制伏暴走的男童後，並未發現男童雙手有拿東西，但在他背後發現插了一把美工刀。

相關學生家長到場，校方也通報警方到場協助。校方表示，事後家長間達成共識，學生入校時將進行安全檢查，全程錄影，避免學生攜帶危險物品入校，發生自傷、傷人事件。翌日入班輔導，相關學生進行個別輔導，目前尚未有學生提出轉學申請。

教育局透過文字稿回應，接獲校安通報，派員入校訪視做個案協助，要求學校依規定處理，若學生發生暴力行為且有自傷、傷人行為時，請學校啟動戒護就醫等機制，教育局也結合社政及衛政資源，協助輔導案生及家長。

此外，教育局督促學校及學生輔導諮商中心持續進行個案輔導工作並規劃班級輔導，教導班級學生如何避免與同學發生衝突；學校也依校內訂定之教師輔導與管教學生辦法注意事項，每天上學進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。（編輯：黃世雅）1130608