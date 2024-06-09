高市府訂定都審收費標準 預計2024年下半年上路

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市都發局今天表示，為提升都審效率並落實使用者付費原則，市府今年擬定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」草案，每案將收取新台幣5000元至10萬元不等費用。

高雄市都發局今天新聞稿指出，目前除了高雄市及台南市尚未實施都審收費，台北、新北、桃園、台中等均行之有年。為提升都審效率並落實使用者付費原則，市府今年擬定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」草案。

都發局長吳文彥說，期盼藉由收費制度的推動，減少規劃方案不完善的申請案或變更設計案件重覆送審，讓公共資源可以被最有效利用，以確保審議品質。

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都發局表示，高雄市都審收費額度將依審議程序分級分軌，每案收費5000元至10萬元不等，審議過程中的補正不須重新繳納審議費，若申請案自行撤回或經機關駁回，因行政程序終結，未來再次送審則須重新繳納審議費。

都發局表示，今年5月召開2次研商會議與業界公會溝通收費草案內容，獲得認同並表示願配合。預計將在今年下半年正式實施都審收費。此外，市府未來也將持續善用無紙化申請與線上審議制度，落實淨零碳排。（編輯：黃世雅）1130609