桃林鐵路自行車道拓寬改善 串聯台61線暑假開工

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市政府都市發展局今天表示，桃林鐵路自行車道已完成14.8公里，上週也完成龜山區過窄路段微整形重新開放使用，桃林鐵路串聯台61線工程目前已進入細部設計，預計暑假施工。

都發局今天發布新聞稿表示，桃林鐵路自行車道已完成14.8公里，這次工程主要是解決龜山區南美街386巷往蘆竹方向約200公尺長的自行車道，路段因受限中油公司管線經過，多次和中油協調會勘，將原本寬度僅1.85到2.5公尺的車道拓寬到至少有2.75公尺，最大空間甚至有5.5公尺寬。

都發局指出，工程同時改善南美街386巷前後3個紅綠燈停等區空間，其中最小空間只有4平方公尺，經調整拓寬到9平方公尺，另外也串聯鐵馬道沿線具在地共同回憶的土地公，增設小步道讓民眾可方便進入廟內，土地公廟內積水問題也獲解決。

都發局說，桃林鐵路自行車道最後1哩路串接台61線工程，目前已至細部設計，預計今年暑假開始施工，明年秋天完成，完工後桃林鐵路總長約將近16公里長，目前也積極規劃桃林鐵路與南崁溪自行車道的南北廊道串聯，施工中的營盤溪綠廊工程優先將於今年先完工，提供民眾休閒好去處。（編輯：張銘坤）1130610

桃園市政府都市發展局10日表示，桃林鐵路自行車道已完成14.8公里，上週也完成龜山區過窄路段微整形重新開放使用，桃林鐵路串聯台61線工程已進入細部設計，預計暑假施工。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年6月10日