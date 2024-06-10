竹縣義民高中邀大學外籍生彩繪紙傘 推客家文化

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣義民高中今天指出，為推廣客家文化，日前邀請中央大學外籍生交流打造客家紙傘彩繪，義民高中生還準備客家特色美食艾草糰子等，讓外籍生認識客家美食與文化。

新竹縣義民高中指出，日前邀請中央大學外籍生交流，交流課程為「客家紙傘彩繪」，義民高中學生不僅將客家紙傘彩繪步驟翻譯成英文，還親自帶領外籍生動手做，了解客家文化並體驗客家風情。

義民高中國際事務組長呂心茹告訴中央社記者，中央大學外籍生來自德國、美國、印度、印尼、法國、祕魯、越南、馬來西亞等，透過與義民高中學生互動，不僅能讓外籍生認識台灣在地文化，也可帶領義民學生培養國際視野。

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呂心茹表示，義民高中生也將客家美食翻譯成英文向外籍生介紹，並準備客家特色美食，包含有艾草咖啡、艾草糰子、客家麻糬鬆餅等，透過食物認識客家特色美食，讓外籍生留下難忘回憶。

義民高中學生吳宜蒨指出，在此次交流活動中製作鬆餅麻糬深受外籍生喜愛，麻糬是客家特色甜點，她們將麻糬包入鬆餅並搭配花生醬，口味更顯獨特也很好吃，另還製作仙草奶茶，讓外籍生認識新竹特產感受仙草的風味。（編輯：戴光育）1130610