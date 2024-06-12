新北交通應用AI技術與辨識系統 提升用路安全

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市府交通局今天表示，發展「市政交通儀表板」和感應式號誌系統，透過人工智慧AI技術和影像辨識系統，應用在交通管理、交通安全和基礎設施維護，可有效提升用路人安全。

交通局開發的「交通儀表板」與感應式號誌系統，獲得審計部評選為全國行政機關優良實務案例，今天在市政會議分享成果。

交通局長鍾鳴時表示，民國111年將人工智慧AI應用在交通管理，開發「市政交通儀表板」；主要是介接Google旅行時間、市府交通事故通報、施工訊息、天氣預警及各項交通資訊。

他說，透過大數據分析及AI技術，即時提供交通整合資訊，自動執行交通事件處置SOP流程，有效提升應變與決策能力；未來將持續發展智慧交通，藉由科技輔助升級智慧交通，提供民眾更便捷安全的交通環境。

鍾鳴時說，另外，交通局於烏來區環山路（北107-1線）的4處髮夾彎道，設置感應式號誌系統，藉由雷達偵測器與AI影像辨識系統判斷車種。

他說，當有大型車輛行經時，這套系統即啟動號誌三色運作，及交通資訊標誌（CMS）警示，提醒及管制雙向車輛依序通行，有效防止車禍。（編輯：方沛清）1130612