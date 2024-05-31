機捷林口轉運站、泰山南林段停車場 6/1啟用

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北交通局今天表示，機場捷運A9站旁林口轉運站停車場，及泰山區南亞科技廠區附近南林段停車場，6月1日起啟用；2處停車場近300格停車位，導入智慧停車管理，歡迎利用。

新北市府交通局長鍾鳴時今天以新聞稿表示，林口轉運站設有9個公車站區，及16個公車駐車區，是重要大眾運輸接駁轉乘中心；考量A9捷運站周邊轉乘停車需求，故將原公車駐車區闢建為平面停車場，提供50格汽車位及150格機車位。

鍾鳴時說，林口轉運站平面停車場提供持「基北北桃1200都會通」定期票民眾，機車免費停放、汽車月票5折優惠，以鼓勵通勤族轉乘大眾運輸，避免塞車。停車場導入智慧管理設備，採用車牌辨識系統、悠遊卡感應支付、掃瞄QR-code電子支付。

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交通局停車管理科長蔡柏坤表示，泰山區南亞科技廠區正擴大建新廠，交通局在鄰近廠區新闢南林段停車場，提供70格汽車位，並導入車牌辨識系統，及電子票證感應扣款繳費服務。

交通局表示，林口轉運站停車場汽車平日每小時新台幣20元、假日每小時30元、月票2500元；機車每次10元，持1200通勤月票按月登記免費。泰山區南林段停車場每小時20元、月票1800元。（編輯：方沛清）1130531