台南亡者火化回收金屬疑遭私吞 市府：已訂管理規則

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（中央社記者張榮祥台南13日電）國民黨台南議員林燕祝今天揭露台南市亡者火化，無法融化的金屬回收後，疑遭殯葬所變賣私吞或當垃圾焚化，廉政署展開調查；市府表示，已訂管理規則強化抽查。

林燕祝今天在台南市議會質詢指出，台南市有新營福園火化場、柳營祿園火化場及南區火化場，她接獲陳情，亡者體內私人金屬物件燒不掉回收，疑遭殯葬所人員變賣私吞。

她表示，新北市爆發黑心殯葬業竊取火化金牙弊案，廉政署去年底從北查到南，發現新營、柳營火化場直接將無法融化稀有合金回收變賣，南區火化場則委由環保局當垃圾焚化，這是對先人不敬。

林燕祝調查，台南市殯葬所半年回收2900多公斤合金，以台北市價每公斤新台幣822元計算，可賺200多萬元，台南市應訂定管理規則。

市長黃偉哲表示，應尊重先人，相關火化場管理應進行改革。

台南市政府發布新聞稿指出，處理火化後殘餘物相關規定今年5月27日公告依流程處理，後續每半年辦理1次公開標售，標售所得繳庫，且將強化抽查回收金屬分類、重量、登記及裝袋等。

市府統計，民國112年11月至今年5月31日，南區火化場、新營福園火化場、柳營祿園火化場亡者火化後可回收金屬共3589公斤。（編輯：陳仁華）1130613