竹縣湖口瓜瓜節6/15登場 行銷在地農特產

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府今天表示，竹縣湖口瓜瓜節產業文化活動15、16日於好客文創園區登場，現場展示大南瓜等瓜類，也有安排食農教育體驗等，行銷在地農特產。

新竹縣政府農業處長傅琦媺今天透過新聞資料指出，湖口鄉農產業以稻米為大宗，茶葉及油茶栽培次之，近年因農會推廣，也帶動鄉內瓜果蔬菜種植面積逐漸增加，種類包含西瓜、洋香瓜及南瓜等。

傅琦媺說，此區瓜農以友善耕作方式種植，品質相當優良，這次透過瓜瓜節活動，讓更多民眾可認識地方產業，也可品嘗在地優良美味瓜果。

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湖口鄉農會表示，為持續推廣湖口鄉瓜果特產，將在6月15、16日連續2天辦理「瓜瓜節活動」，讓民眾可認識農產，並支持選購在地生產的優質農產品，也盼後續能增加生產種植面積，提升在地農民收益。

湖口鄉農會指出，「瓜瓜節活動」安排有各鄉鎮農會與青農農產品展售區、主題大南瓜展示區、客家戲曲團與街頭藝人表演區、客家美食區、南瓜造型創意大賽等，邀請民眾參加。（編輯：李亨山）1130613