苗縣啟動愛閱逗陣行 童書禮袋贈新生兒家庭

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣政府今天啟動「愛閱逗陣行」系列活動，結合民國112年新生兒家庭閱讀禮袋贈書及親子閱讀、本土語言推廣、作家講堂等，盼持續提升縣民及孩童的閱讀風氣。

苗栗縣政府教育處今天邀請多名112年出生並入籍苗栗縣的新生兒家庭，共同參與「愛閱逗陣行」啟動儀式，由苗栗縣長鍾東錦及各鄉鎮首長共同頒贈寶寶的第1張借書證及閱讀禮袋。

教育處長葉芯慧指出，今年贈送的閱讀禮袋中，包含由教育部提供的閱讀手冊及親子繪本各1本，另有苗栗縣政府出版的2本兒童繪本「蟲蟲」及「杭菊小悠」。

其中，「蟲蟲」以螢火蟲的生長過程為主題，「杭菊小悠」以縣內銅鑼鄉特產杭菊鋪陳故事。葉芯慧表示，希望藉由繪本的敘述，讓孩童從小能認知動物的生長過程及在地民俗風情。

鍾東錦鼓勵親子共讀、共學，透過繪本閱讀增進家庭互動。他說，孩童從小培養閱讀能力，學齡後面對課業學習，相信會比較輕鬆；大人也應該活到老、學到老，終身學習。

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此外，鍾東錦指出，近來各界建議苗栗縣增設美術館，提供視覺藝術作品優質展覽場域，因中央有總圖書館競爭型預算可爭取，縣府有意明年爭取新台幣約4億元總圖經費，若縣警局順利遷建，即可利用原址將兩者結合一併規劃設置。

葉芯慧表示，113年度苗栗愛閱逗陣行活動，除針對新生兒家庭的贈書，也結合18鄉鎮市公所圖書館辦理親子閱讀、本土語言推廣、苗栗作家講堂、偏鄉輔導等多元及分齡分眾閱讀活動或主題書展，自2月起至年底共計535場次，歡迎民眾踴躍參與。（編輯：戴光育）1130613