苗栗學子多項國際賽事成績亮眼 鍾東錦接見表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗青年學子在「2024曼谷國際發明展」與「2024馬來西亞世界廚藝大賽」及「2024澳洲技能邀請賽」表現亮眼，分獲國際獎項，苗栗縣長鍾東錦今天接見，表揚讚許「苗栗以你們為榮」。

鍾東錦今天在縣府頒獎表揚多名縣內表現優異青年學子。其中，在東京奧運獲聘擔任跆拳道國際裁判的巫雨庭今年將再度前往巴黎奧運擔任跆拳道國際裁判，成為全國首名獲此殊榮者，更為台灣跆拳道史創下紀錄。

來自苑裡的賴欣儀幼時被診斷腦性麻痺，在父母用心照顧及積極治療、復健下，努力克服先天障礙，奮發向上，如今行動自如，目前就讀於國立台北護理健康大學，她於「2024澳洲技能邀請賽」健康照顧職類比賽中表現優異，榮獲金牌，今年9月將前往法國里昂參加國際技能競賽（Worldskills）。

目前就讀國立高雄餐旅大學烘焙管理系的劉伊芩是公館國中及大湖農工畢業校友，今年參加馬來西亞世界廚藝大賽，以創意月餅的獎項榮獲金牌，傑出的表現讓母校同感光榮，更成為榜樣激勵學弟妹努力精進。

此外，仁德醫護專科管理學校師生參加2024曼谷國際發明展，以「光線結界裝置之改良結構」及「迴轉升降省力晾衣裝置」拿下7項銀牌。

鍾東錦表示，縣內青年學子近年在國際舞台表現亮眼，不僅在各自專業領域中發光發熱，同時前進國際為台灣、苗栗爭光，「苗栗以你們為榮」。

他指出，期待更多優秀苗栗子弟返鄉與未來的青年交流，分享技術或經驗，讓好的發展循環下去，一起為苗栗茁壯產業、永續發展共同努力。（編輯：戴光育）1130613