本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北市首創廚餘傾倒機 降工傷防髒臭獲特別獎

2024/6/14 15:14（6/14 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
竹北市長鄭朝方（右）與清潔隊以「類機械手臂」概念，成功研發「移動式廚餘傾倒機」，讓隊員能方便處理廚餘，免去搬運等問題，也降低隊員因工作受傷機率，目前已正式使用。中央社記者郭宣彣攝 113年6月14日
竹北市長鄭朝方（右）與清潔隊以「類機械手臂」概念，成功研發「移動式廚餘傾倒機」，讓隊員能方便處理廚餘，免去搬運等問題，也降低隊員因工作受傷機率，目前已正式使用。中央社記者郭宣彣攝 113年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）竹北市公所今天指出，清潔隊首創「移動式廚餘傾倒機」，讓隊員能方便處理廚餘，免去搬運等問題，也降低隊員因工作受傷機率，更可改善外溢髒臭問題，參加績效評比獲特別獎。

竹北市公所今天舉辦「移動式廚餘傾倒機」發表會，竹北市長鄭朝方出席表示，竹北市每天產出約25噸廚餘，收集方式除隨垃圾車沿街收集，在集合式住宅部分是採「以桶換桶」方式。

鄭朝方指出，清潔隊員每天要處理約360桶廚餘，在搬運及傾倒廚餘換桶過程中，易造成手腕、手臂、腰部肌肉拉傷等不同程度職業傷害。

他表示，為體恤隊員並將傷害降到最低，他與清潔隊長王偉任以「類機械手臂」的概念共同研發，從構思、改良、試機等，歷經1年多時間，終於首創「移動式廚餘傾倒機」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王偉任告訴中央社記者，在處理民眾廚餘部分，清潔隊收集家戶廚餘後，會集中於大桶，過程中容易造成溢出，導致環境髒臭，透過「移動式廚餘傾倒機」能直接將廚餘桶以機具搬起統一集中倒入大桶，可改善外溢問題。

竹北市公所表示，此項發明參加「112年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」第2組，在8個縣市共152隊中脫穎而出，獲特別獎殊榮。（編輯：戴光育）1130614

#鄭朝方
#竹北市公所
鄭朝方
端午節將至 鄭朝方贈警消竹北在地特色美食竹北市公所攜手攻城獅錄環保宣導口號 沿街放送
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：