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澎湖推廣「錯綜麒麟菜」養殖 全年可穩定生產

2024/6/15 13:36
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（中央社澎湖縣15日電）澎湖深具減碳的經濟性海藻「錯綜麒麟菜」，澎湖農漁局今天在馬公菜園陸區養殖場舉辦成果發表會，全年可穩定生產，希望再增養殖業加入量產行列，讓澎湖成為海藻養殖的重鎮。

澎湖農漁局長陳高樑表示，農業部漁業署辦理經濟性物種養殖研發與產業推廣，澎湖水產種苗繁殖場在民國108年輔導「錯綜麒麟菜」海藻（原舊名鋸齒麒麟菜），並在109年開發並獲得專利的養殖模組，輔導澎湖菜園和湖西白坑2組業者進行「海葡萄」與「錯綜麒麟菜」等海藻養殖。

農漁局水產種苗繁殖場表示，澎湖海域水質乾淨，水溫控制在攝氏30度以下，加上養殖技術，非常適合養殖錯綜麒麟菜，且不受天候環境影響，全年都可養殖，藻體每個月可增殖1倍左右，市價每公斤新台幣500元，深具市場潛力。

農漁局今天除了菜園陸區養殖場成果發表會外，還推出涼拌麒麟菜與海葡萄冰淇淋等在地美食料理供品嚐，獲得肯定。

農漁局輔導的馬公黃姓養殖戶表示，菜園養殖場所養殖的「錯綜麒麟菜」海藻，由於規模還算不大，未來可望擴大養殖區域，增加產量。農漁局也歡迎其他養殖者加入，並給予技術輔導傳承。（編輯：黃世雅）1130615

陳高樑
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