鼓勵獵蜥達人多元捕捉 南市增移除量能

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）為吸引更多民眾加入獵蜥團隊，台南市農業局考量捕捉工具效能、成本、機動性等特點，藉由套索及魚鏢式彈弓術科評鑑發掘獵蜥達人，增加綠鬣蜥移除量能，預計近期辦理評鑑。

台南市政府農業局自民國110年9月起以公開招標，由專業廠商進行綠鬣蜥移除工作。但台南市綠鬣移除數量逐年增加，為吸引更多達人加入，農業局7月初函文台南市綠鬣蜥「熱區」機關單位(公所、農會、社區發展協會、公園管理者)鼓勵民眾踴躍參與評鑑。

農業局表示，依農業部綠鬣蜥移除指引規定，綠鬣蜥移除許可工具有網具，陷阱，誘捕籠，套鎖，魚鏢式彈弓等；經向屏東縣、高雄市、嘉義縣等3縣市政府機關、團體洽詢調查，魚鏢式彈弓為各縣市移除綠鬣蜥主要工具。

屏東縣移除綠鬣蜥前3名均使用魚鏢式彈弓，其中第1名移除綠鬣蜥達人1年移除數量高達4000餘隻。農業局辦理這次綠鬣蜥移除教育講習，除宣導民眾認知綠鬣蜥習性，另外藉由套索及魚鏢式彈弓術科評鑑發掘台南市達人，增加綠鬣蜥移除量能。

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農業局今天新聞稿表示，推廣套鎖及魚鏢式彈弓教育講習及獵人評鑑，考量捕捉工具效能、成本低、普遍性、機動性及高接受度等特點，鼓勵民眾參與體驗及評鑑，發掘達人加入農業局移除團隊。

綠鬣蜥移除工作是一條漫長的路，政府政策已由「清零轉為控制擴散」，推廣多元移除工具有其機動性及必要性。未來將針對捕抓及移除綠鬣蜥持續滾動檢討精進，為維護生態多樣性、民眾農作物及財產安全而努力。（編輯：孫承武）1130812