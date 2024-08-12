北市替代役備役防災救護訓練 召集120人參訓

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）為強化全民防衛韌性，台北市消防局今天舉辦替代役備役役男防災救護組訓練開訓典禮，共召集120人參訓，除訓練全民防衛動員概論等課程，也有AED加CPR實操。

消防局發布新聞稿表示，今天起一連兩天於國立台北大學舉辦113年度替代役備役役男防災救護組訓練，局長莫懷祖主持開訓典禮，共召集120名替代役備役役男訓練，以利國家需要時召集支援救災、醫療救護等工作。

莫懷祖表示，希望參訓的備役役男能在這2天訓練課程認真學習，以強化全民防衛韌性。

消防局說，依「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」第3-1條，為達成平時演訓、非常事變或戰時迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力，由內政部及台北市政府共同實施備役役男勤務編組，執行備役役男召集、勤務編組訓練。

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消防局提到，本次訓練除全民防衛動員概論及民間自主應變隊基礎導論等講述性課程，也有AED加CPR操作、包紮止血、輕型救援、繩結運用、消防安全和家用能源災害控制、認識火災特性及化學有害物質辨識等實際操作課程。

新聞稿提到，北市消防局期許役男能將課程所學加以活用，深植全民國防意識、具備支援各民防團隊相關專業技能，若遇災害緊急危難時可發揮自救救人的力量，為國家安全盡心力。（編輯：蕭博文）1130812