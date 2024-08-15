深夜煙霧中飄異味 高市環保局查獲非法露天燒垃圾

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高市環保局昨天晚間接獲多起陳情大社、楠梓煙霧瀰漫且有異味，經派員檢查查獲大社一處私人停車場有人擅自露天燃燒垃圾，將依違反空污防制法裁處10萬至500萬元。

高雄市政府環保局昨天晚間10時起連續接獲多起民眾陳情燃燒異味，影響範圍涵蓋大社及楠梓區等，經派員查察，11時39分查獲大社區一處私人停車場內有露天燃燒廢棄物情事，除將依違反空氣污染防制法32條規定，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰，違法處理廢棄物部分也將移送法辦。

環保局今天上午發布新聞稿指出，民眾陳情大社、楠梓多處路段煙霧瀰漫，且有濃厚燃燒異味，經查微型感測站呈現帶狀高值。立即派員進行夜間熱顯像空拍巡查，搭配地面人力循上風處稽查，於大社區圳觀段1038地號一處私人貨車停車場內查獲非法露天燃燒棧板、紙類、塑膠袋及雜物垃圾等廢棄物。

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環保局表示，由於燃燒煙霧飄向大社、楠梓區一帶，造成下風處空氣污染。相關行為已違反空污法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰，現場要求立即撲滅改善。另未取得處理許可，違法處理廢棄物部分已涉犯廢清法46條刑責規定，將移送法辦。

環保局呼籲，民眾及事業單位應妥善處理廢棄物，不得任意進行燃燒影響周遭空氣品質，環保局也將加強取締污染熱區露天燃燒行為，民眾若發現非法燃燒情事，可撥打1999或環保局報案專線07-7317600，主動向當地環保局舉發，共同維護空氣品質。（編輯：李淑華）1130815