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王惠美推廣彰化旅遊 與新加坡旅行業協會簽MOU

2024/8/16 16:38
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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣府今天在駐新加坡代表童振源見證下，和新加坡旅行業協會簽訂合作備忘錄；彰化縣長王惠美說，期盼藉此擴大雙方合作，提供遊客優質旅遊服務，把彰化推薦給新加坡友人。

彰化縣長王惠美前往新加坡參訪，今天在駐新加坡代表童振源見證下，王惠美代表彰化縣政府，與新加坡「新加坡旅行業協會」主席呂汶駿簽訂旅遊合作備忘錄（MOU），彰化縣旅遊產業協會由理事長黃昱哲與「大通旅遊」總經理陳斌代表簽訂旅遊合作備忘錄，另王惠美也前往參觀彰縣設在新加坡大型旅遊展的攤位。

彰縣府發布新聞指出，王惠美致詞時說，依觀光署問卷調查，發現新加坡旅客喜歡DIY、休閒、登山、親子活動及農場等體驗，彰化有15間觀光工廠、26間休閒農場、8條旅行步道，非常適合新加坡民眾來彰化遊玩，縣府也會加強雙語標示等服務，讓國際遊客更加方便，吸引更多背包客來到彰化。

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童振源表示，去年新加坡到台灣人數高達46萬人次，可見新加坡朋友相當喜歡台灣，很多都是自由行，以彰化來說，有悠久歷史文化，有美食小吃、地方名產，有豐富的水果農特產，彰化也有美好風光、人文風情，他樂見雙方合作，未來一定可吸引更多新加坡旅客前往，感謝王惠美帶領大家共同促成合作協議。

新加坡全國旅行社協會（NATAS）是旅遊行業領導組織，代表著新加坡的旅遊業，每年NATAS主辦2次新加坡大型旅遊展，每次展覽都吸引至少超過10萬人次參加；協會主席呂汶駿表示，日後將加強與旅行業者溝通，將更多的彰化旅遊資訊帶給遊客，運用旅遊展宣傳，是最有效的行銷方式，讓遊客更加了解彰化魅力遊程。（編輯：謝雅竹）1130816

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