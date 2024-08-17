舊鐵橋封2年修復完工 花蓮玉富自行車道分段開放

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮縣玉里鎮玉富自行車道的舊鐵橋段橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊，2年前因強震受損封閉，下週將開放玉里車站到樂合防汛道路3.5公里，配合台9線拓寬工程，全線明年底完工。

玉富自行車道是台鐵玉里站到富里站的舊東線鐵道，全長10公里，途經兩鄉鎮田野景觀，橫跨秀姑巒溪的舊鐵橋位處歐亞板塊及菲律賓板塊，因板塊擠壓，每年長高2到3公分，有著「會長高」的自行車道為特色，吸引不少遊客前往。

玉富自行車道的舊鐵橋因918台東強震受損，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處、花蓮縣府協助向行政院爭取逾5000萬元經費修復。

花東縱管處長郭振陵說，舊鐵橋7月底就完工，為了一併進行鋪面及護欄更新，避免開放後又封閉，因此延後開放時間，預計下週就可開放玉里車站往樂合防汛道路共約3.5公里處，包含舊鐵道路段。

郭振陵說，樂合防汛道路以南到終點東里鐵馬驛站，因配合公路局玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程，預計明年底完工後開放。

玉富自行車道路線平緩，是當地民眾運動的選擇，每天晨跑的陳姓居民說，很期待自行車道重新開放，不用跟車子搶道，安全性更高。（編輯：謝雅竹）1130817