審計指學校採購平板2千台未拆封 北市：設專人管理

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市政府為培養學生運用科技輔助學習，補助學校採購行動載具，審計部發現有2058台平板電腦1年多未拆封，教育局今天表示，已設專人管理設備及私校借用契約及追蹤使用率。

為培養學生行動學習及自主學習能力，鼓勵教師發展創新智慧教學，台北市教育局推動行動學習計畫，補助學校採購平板電腦等教育行動載具。審計部在台北市去年度總決算報告提到，北市教育局統一採購學習載具，提供公私立高中職以下推動數位學習，其中2298台載具購入後，逾1年未拆封使用。

報告指出，教育局辦理此採購訂單前，曾接獲私立新民國小等7所學校透過教育部或以函文及電話等方式，反映放棄此計畫學習載具，共1731台。

報告提到，因後續未妥適重檢討規劃配發單位，載具全退回，加廠商回饋491台及原採購統籌分配76台，共2298台，總採購金額為新台幣2282萬餘元。

報告指出，北市教育局去年8月陸續把部分載具配發給執行數位成效較佳學校使用，但審計部查核發現，仍有2058台，約2048萬餘元，自廠商交貨日後有1年3個月未拆封使用，雖教育局去年11月、12月完成配發，但有7所學校管理載具超過學生數，應檢討改善。

教育局對此回應，已在數位學習教育中心設立設備管理組，由專人專責管理載具設備及私校借用契約，每週會追蹤各校載具使用率，並每月發函各校提醒載具使用情形，確保載具使用效率。

教育局表示，此計畫是配合教育部核定總數採購，且分配給私校載具，要先確認需求、簽契約等，並配合盤點作業，才會借用載具。

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教育局指出，辦理此案採購驗收時，有廠商文書資料不完全，導致驗收未通過，經補正後複驗，因相關程序要配合財產盤點作業，避免遭變賣或更換，讓作業時間變長，導致載具存放倉庫，這是為避免市府損失財物所採取必要措施。

教育局表示，至於學校管理載具超過學生數，是因考量學校在現有載具達年限報廢後，會大量缺乏，才提前核給載具，當時是配合教育部政策，針對所屬師生總數進行計算，但計算載具基準不能僅針對學生數，應包含教師數，才符合師生均使用載具的數位教學精神。（編輯：李錫璋）1130817