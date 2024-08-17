台中清水百年朴樹感染真菌治療無效 市府建議移除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市清水區3棵百年朴樹，1棵去年感染真菌，另棵今年長出蕈菇恐也受感染。中市農業局表示，已提高朴樹的健檢頻率，感染真菌的朴樹治療無效建議移除，另2棵持續監測腐朽狀況。

清水區鎮平里橋江北街旁，有3棵百年朴樹緊鄰清水大排，民進黨台中市議員楊典忠今天表示，去年發現1棵朴樹被真菌感染，今年還恐造成另1棵也受到感染。

楊典忠指出，台中市政府在民國102年制定樹木保護自治條例，並成立樹木保護委員會，卻未成立樹木保護基金，提升樹保工作，樹保委員會112年第2次會議時，有委員建議設立樹木保護基金，補助列管受保護樹木，以免受制於每年樹保經費有限，無法進行市轄珍貴老樹健康診斷與治療，自治條例已經實施10年以上，有必要進行法規執行成效檢討或修正。

中市農業局透過文字稿表示，已提高3棵朴樹的健檢頻率，每3個月健檢1次。其中1棵朴樹因冬季落葉後，木材受腐朽菌感染，去年底進行3批次化學防治施藥後，今年6月仍無生長跡象，為免木材腐朽菌擴散，將解除公告列管後建議予以移除。其餘2棵朴樹持續監測內部腐朽情形。

農業局指出，樹保基金依財政紀律相關規定，基金新設者其資金來源應具備政府既有收入或國庫撥補以外新增的財源始得設立。目前樹保尚無符合上述條件的資金收入，故尚無法成立。

農業局提到，每年編列約新台幣500萬至600萬元預算定期健檢巡查受保護樹木，褐根病防治及其他非例行性修剪、病害防治施藥、委員會議、專業諮詢及相關講習課程等，並善用社會資源強化受保護樹木健康管理。（編輯：謝雅竹）1130817