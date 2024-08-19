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彰化市與北海道森町簽交流協定 盼創造互惠雙贏

2024/8/19 16:11
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化市今天和北海道森町簽署友好交流協定，未來將針對農業、交化及教育等領域交流；彰化市長林世賢說，彰化市與森町一樣自然資源豐富，且致力發展觀光，盼創造互惠雙贏。

林世賢上午和森町町長岡嶋康輔在彰化市公所，共同簽署友好交流協定，彰化市民代表會主席陳文賓及森町議會議長木村俊広共同見證，市公所也安排訪問團前往彰化扇形車庫、八卦山大佛風景區及戶羽機關車園區參訪，也品嘗彰化小吃。

林世賢致詞時說，彰化市是台鐵西部幹線山線、海線交會處，也是南來北往的重要交通樞紐，造就彰化市深厚的文化底蘊，也擁有鐵道、大佛等特色觀光資源，彰化市和森町有不少共通點，都擁有豐富的自然資源且致力於觀光，期盼藉簽署友好交流協定，相互分享經驗，創造互惠雙贏。

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岡嶋康輔透過翻譯轉述，當初會和彰化市牽上線，緣自於彰化市有1棟公寓，使用北海道木材進行牆材及地板施工，以測試北海道木材是否適合台灣氣候與環境，而森町擁有豐富森林資源，希望能繼續發展林業，另透過2地締結友好交流協定，今後可在商業、觀光、教育及農業等領域進一步交流。

森町位在日本北海道中部，北部面向內浦灣，其他3邊都是山地，當地主要產業為農業和漁業。（編輯：郭諭儒）1130819

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