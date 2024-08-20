台東金質獎稻米包裝魚鳥圖惹議 農會：將融本土種

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東地區農會種植的有機香米，榮獲今年金質獎；但被網友發現包裝上石賓魚圖案不是台東本土魚種。農會表示，未來包裝設計上會要求業者融入本土品種。

台東地區農會標榜「知本溼地」環頸雉的有機香米，拿下今年農業部農糧署舉辦的2024精饌米獎金質獎；不過有網友發現包裝上出現不是台東本土魚種的石賓魚和鮮少在濕地出現鉛色水鶇鳥圖案。

台東地區農會總幹事李建通今天接受媒體聯訪表示，這次在「知本溼地」環頸雉有機米包裝上未注意石賓在東部是外來魚種，及鉛色水鶇是溪流型鳥類，鮮少出現在溼地，未來在包裝設計上將要求業者注意並改進，融入本土在地品種動植物，讓產品除了宣導理念外更具在地台灣味。

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李建通表示，知本有機米集團栽培區共50公頃，其中台東地區農會承租25公頃成立「埤南米-有機、生態農場」取得有機認證並以旱田輪作方式栽培有機米、洛神花等作物，主要以生產有機米為大宗。

他說，經多年努力友善工作過程中兼顧環境永續與生物多樣性，園區內生產田地間保留濕地與多處棲地用以保護野生動物棲息，構成生物豐富多樣性的水田生態系，取得有機、生態雙認證並蟬聯金質獎的有機米。（編輯：謝雅竹）1130820