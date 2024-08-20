日商免費為花蓮市54條路健檢 掌握地底坑洞及時填補

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）0403地震後，日商巨設地工透視科技公司派員到花蓮，免費協助做54條道路健檢，以透地雷達探測地底坑洞，及時填補危險性較高路段，市公所也依監測結果規劃道路養護計畫。

日本Geo Search株式會社、巨設地工透視科技公司及台灣協力廠商5月中旬針對花蓮市區54條道路、共41.5公里進行檢測，今天在花蓮市公所舉行檢測說明會。

檢測結果，共發現177處訊號異常，並在上週針對6處較具危險性地點，使用首度在台灣投入的設備孔洞內視鏡探查棒，實施鑽心檢測，建立孔洞擬真模型及3D影像，掌握坑洞規模及成因。

台灣協力廠商日陞空間資訊公司總經理游勳喬說明，路面下管線若出現滲水就容易形成地底坑洞，並隨時間逐漸擴大，直至地表承受力不足便會出現坍塌，地震則是造成管線破裂或坑洞增大因素，因此要透過專業技術找出致災性地下孔洞。

游勳喬說，道路健檢就像內科醫生，要找出體內可能潛藏病灶及早治療，不僅在發生重大事故時緊急檢查，平時也要透過定期健檢了解身體狀況。

GEO SEARCH株式會社長雜賀正嗣說，非常樂意為台灣提供幫助，依據檢測結果，花蓮市災情不算嚴重，地層也算紮實，希望能盡快協助花蓮早日恢復。

花蓮市長魏嘉彥說，感謝巨設公司及團隊對花蓮災後復原做出的貢獻，從6年前的0206地震到今年的0403地震，再度展現友好與義氣協助花蓮市。

魏嘉彥說，上週已針對較危險地點開挖填補，未來也會參考檢測結果進行列管，確保市民交通安全。（編輯：陳仁華）1130820