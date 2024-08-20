馬祖酒廠秋節配酒啟動 奧運廣告觀看數破千萬

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（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）馬祖酒廠縣民專用酒秋節配售作業至9月13日止，呼籲民眾把握最後一波購買龍年配售酒機會。而在新品上市與奧運加持下，全年營收可望再創新高。

馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘今天告訴中央社記者，因適逢龍年加上包裝圖案與色調討喜，今年縣民專用酒獲得收藏家好評。而秋節為最後一波龍年配酒，再來就要等到明年春節，屆時包裝也會換成蛇年版本，呼籲符合資格民眾把握最後珍藏機會。

馬祖酒廠實業股份有限公司日前發布公告，113年秋節家戶購酒酒品為「0.6公升45度－2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒3年東引陳高」1打，及「0.6公升47度－2024祥龍瑞氣馬祖高粱酒三年陳高」1打，每箱12瓶價格為新台幣5760元。

配售對象為年滿20歲以上，且設籍連江縣滿6個月之縣民，以戶為單位，每戶可享各2款酒品各1打配售優惠價。另外，戶口設籍人數滿6人可加購各1打；11人則可加購各2打，以此類推。

除配酒外，劉九銘說，馬祖酒廠7月初起在全台約4000間全家便利商店上架東湧陳高輕巧瓶，且為公營酒廠生產酒款首度於超商通路常態銷售，提供中式白酒愛好者更親近易得購買管道，目前為止市場整體反應不俗。

劉九銘進一步指出，為搶運動收視人口商機，今年馬祖酒廠贊助華視主頻轉播巴黎奧運，18歲以上廣告合計觸及達1365萬5000人次，麟洋金牌戰當天更創下單日195萬人次觸及，大幅增加馬祖高粱酒知名度。

劉九銘說，因搭配運動比賽廣告策略奏效，今年會持續投入廣告預算贊助國內賽事轉播，盼能成為帶動馬祖酒廠業績大幅成長動力。（編輯：方沛清）1130820

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