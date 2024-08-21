接獲性騷通報未採取防治義務 嘉縣雇主被罰2萬

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣某事業單位日前發生性騷擾事件，雇主未採取任何防治義務，經小春（化名）向地方主管機關申訴，雇主被處罰鍰新台幣2萬元。

嘉義縣勞工暨青年發展處今天發布新聞稿表示，為保護受僱者、求職者的權益，雇主在工作場合發生的任何性騷擾皆須積極處理，遏阻職場性騷擾發生。日前嘉義就有一間事業單位未採取任何防治義務而受罰。

嘉縣府說，依性別平等工作法最高可罰100萬。

勞青處指出，依據性平法第13條第1項第1款規定，僱用受僱者10人以上未達30人者，應訂定申訴管道，並在工作場所公開揭示，經限期改善。屆期未改善，依同法第38條之1第4、6項規定，得處1萬元以上、10萬元以下罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名。

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另外，性平法第13條第2項規定，雇主於知悉性騷擾情形應採取立即有效的糾正、補救措施，被害人及行為人分屬不同事業單位，且具共同作業或業務往來關係者，該行為人雇主亦同，違者依同法第38條之1第2、6項規定，得處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名。

勞青處長陳奕翰說，雇主不論是否接獲正式申訴，均應盡防治義務，若是聽聞或媒體報載，即使沒有接獲申訴，也必要釐清相關事實，適當調整工作場域。如有相關問題請洽05-3620123分機8044性別平等服務諮詢窗口。（編輯：李淑華）1130821