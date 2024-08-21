新北桃園YouBike 9月全面升級2.0跨市借還無礙

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市府交通局今天說，新北市及桃園市今年同步執行公共自行車YouBike1.0全面升級2.0計畫，將提前於9月完成，未來台北、新北與桃園跨市騎乘借還無虞。

新北市政府交通局綜合規劃科長吳政諺今天表示，截至8月15日，新北市YouBike2.0共1341站、2萬1379輛車提供服務，原定計劃10月底前將1.0場站與車輛全面升級為2.0，將提前完成，自9月1日起，台北、新北與桃園跨市騎乘借還無虞。

吳政諺說，由於YouBike2.0系統都以「YouBike微笑單車2.0」官方App操作，目前新北境內設在YouBike場站旁的「Kiosk自動服務機」都已暫停服務，也持續配合台電斷電作業進行施工拆除。

吳政諺表示，新北民眾若要查詢YouBike1.0的租借或補扣款紀錄，可致電微笑單車客服或YouBike板橋、三重、大坪林服務中心協助查詢，交通局也已請微笑單車公司要整合1.0與2.0租借與欠費紀錄查詢功能。

吳政諺提醒，為提升YouBike使用者安全保障，自7月1日起須填寫公共自行車免費傷害險投保意願表或完成投保才能租借YouBike2.0。

至於新北市YouBike2.0E進度，吳政諺表示，目前仍規劃最快9月底上路，預計到年底前會投放500輛。

新北交通局說，為創造人本交通環境，北北桃3市共同實施YouBike違規記點制度，請YouBike使用者務必遵守交通規則，禁止在騎樓騎乘、在人行道上行人優先通行、不闖紅燈、不逆向行駛等，以維護行人及自身的安全。（編輯：李錫璋）1130821