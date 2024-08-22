日本秋田縣高雄推廣農特產 參與台日大港水果祭

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）日本秋田縣知事佐竹敬久近日率團訪問高雄，推廣秋田縣農特產品，除舉辦物產展外，也將在2024台日大港水果祭設攤。高雄市長陳其邁說，2市情誼深厚，將持續深化合作。

佐竹敬久拜會陳其邁時表示，很高興暌違5年再訪高雄，對高雄市容的轉變感到驚豔。此次為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次偕轄內多名市町首長來台，期盼這次訪問能帶回更多靈感，更期待2市間未來持續強化互動。

佐竹敬久並表示，秋田縣內盛產蘋果、水梨、櫻桃、葡萄等，過往多次來台舉辦秋田物產展時，都能感受到台灣的人情味。這次也非常感謝市府力邀秋田縣參與首次移師高雄舉辦的台日大港水果祭，歡迎全台民眾到場體驗來自秋田的美味。

陳其邁致詞表示，秋田縣在佐竹敬久帶領下，不遺餘力推廣竿燈祭等傳統文化，及舉辦物產展等方式，將優質農產品行銷海外。尤其週末將登場的台日大港水果祭，也有秋田縣的攤位要販賣番茄汁及稻庭烏龍麵等美食，非常期待到場品嚐。

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陳其邁並指出，高雄推動亞灣5G AIoT創新園區和淨零碳排，轉型為智慧港灣城市，秋田縣則善用境內豐饒礦業與海洋資源發展金屬加工業、離岸風電產業，2市均在淨零減碳、城市轉型上努力，盼未來能在文化、觀光等領域更深化交流。

高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，秋田縣即日起至9月1日將在漢神巨蛋百貨舉辦物產展，現場展售限量秋田黑毛和牛及白神蔥，也有秋田知名清酒、番茄汁、煙燻蘿蔔及秋田犬玩偶等，盼讓台灣民眾更認識秋田。（編輯：李淑華）1130822