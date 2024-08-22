台中國際動畫影展慶10週年 全新主視覺亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）TIAF台中國際動畫影展歡慶10週年，全新主視覺及形象動畫影片今天亮相，打造全新角色IP“Taichill Friends”與影迷互動，影展10月18日到27日在大魯閣新時代威秀影城登場。

台中市影視發展基金會說，TIAF2015年起登場，除將推限定周邊商品，角色們也將於9月起出沒在城市裡串門子，邀民眾與Taichill Friends一起加入動畫城市慶典。

兼任基金會董事長的台中市長盧秀燕表示，TIAF自2015年起在台中萌芽扎根，串連國內、外動畫新星與巨擘，提供台灣精彩動畫作品展演放映平台。今年藉10週年別具意義里程碑，TIAF延長到10天，加碼規劃10個放映單元，期盼用更多作品回饋及感謝影迷這幾年相伴。

基金會說，10週年全新角色IP發想起源於台中在地飲食習慣、名產與環境特性，創造代表中部首選伴手禮太陽餅「餅餅」、奼紫嫣紅綻放的「花花」、城市綠意遍布感「草草」、台中必加辣椒醬之一「辣辣」及作為珍珠奶茶發源地而誕生的「涼涼」，個性迥異、渾圓趣味外型討喜。（編輯：李明宗）1130822