澎湖慶祖父母節 陳光復：讓小朋友了解長輩辛苦

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（中央社澎湖縣24日電）明天是祖父母節，澎湖縣長陳光復今天在「澎愛心 祖孫情」活動中表示，澎湖是個幸福城市，讓小朋友從小認識父母和阿公阿嬤的辛苦，使家庭幸福美滿。

澎湖縣家庭教育中心今天在澎湖多功能體育館舉辦「澎愛心 祖孫情」祖父母節活動，吸引100對祖孫參與，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、無黨籍議員蘇陳綉色、教育處長林長安等人也到場，同時表揚榮獲學生孝悌楷模翁采羽等10名國中小學生。

陳光復表示，澎湖1年的地方稅收只有新台幣6億多元，對於長者與兒童的福利最為落實，包括1年3節的敬老禮金，補助假牙與免費營養午餐及交通費補助等經費，幾乎都使用每年所徵收的地方稅，澎湖老幼的福利措施，議會都會全力支持。

陳光復表示，澎湖因就業市場有限，許多父母都要出外工作，孫子大都由阿公、阿嬤來看顧，今天看到這麼多阿公、阿嬤帶著小朋友來參與，就是要讓小朋友從小認識父母與祖父母的辛苦，未來長大要孝順尊重長輩，讓家庭幸福美滿。

澎湖縣政府舉辦「澎愛心 祖孫情」祖父母節活動，安排有活動舞台音樂劇、活力扭一扭、祖孫闖關遊戲及宣導攤位，讓小朋友與祖父母等長者互動，建立對「老人」、「老化」的正向態度，尊重家中長者，發揮孝道美德。

經濟部標準檢驗局今天配合澎湖祖父母節活動，由副局長賴俊杰率工作團隊也首度跨海場舉辦「兒童用品及玩具安全性」活動展，吸引祖孫們熱烈參與。（編輯：謝雅竹）1130824

「澎愛心祖孫情」祖父母節活動24日在澎湖多功能體育館舉辦，吸引100對祖孫參與，澎湖縣長陳光復（前右3）、議長陳毓仁（前左3）等人也出席。中央社 113年8月24日

「澎愛心祖孫情」祖父母節活動24日在澎湖多功能體育館舉辦，現場表揚榮獲孝悌楷模的學生，澎湖縣長陳光復（左）、議長陳毓仁（右）出席頒獎。中央社 113年8月24日