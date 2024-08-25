本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德國索林根隨機砍人釀3死8傷 伊斯蘭國宣稱犯案
首頁 / 地方

鄭成功誕辰400週年 台中大甲鐵砧山一窺神秘傳奇

2024/8/25 10:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市大甲鐵砧山國姓廟27日舉辦延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，中市府邀請「金宇園掌中劇團」演出布袋戲，一窺鄭成功的傳奇色彩，了解城市文化底蘊。

台中市民政局今天發布新聞稿，局長吳世瑋表示，鄭成功1661年渡海來台後，許多閩粵漢人也移民前來，帶來制度、文化、宗教信仰等各層面的深遠影響，鄭成功的歷史意象依舊深植人心。

吳世瑋指出，已建廟近80年歷史的國姓廟，主祀延平郡王鄭成功，與大甲媽祖、林氏貞節媽，合稱為大甲地區的3名守護神，為當地重要的信仰中心，適逢鄭成功誕辰400週年，期藉由慶祝活動，讓市民共同緬懷歷史、感念先人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民政局提到，台中大甲鐵砧山八景之一的「劍井」，相傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，因糧食短缺、水源斷絕，全軍苦不堪言，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。每年端午節，傳取用「劍井」午時水有延年益壽及治病去邪功能，吸引眾多遊客朝聖。

延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，將在8月27日下午3時登場，台中市長盧秀燕率眾團拜祝壽，還有金宇園掌中劇團將帶來布袋戲碼「鄭成功的傳奇故事」，上演鄭成功插劍禱泉的劍井傳說，一窺民族英雄鄭成功的傳奇色彩。（編輯：李淑華）1130825

鄭成功
台文館邀文史工作者帶路 走讀鄭經東寧故事台南400健康福祉展 醫療史公衛視角探索鄭成功死因
吳世瑋
台中市民聯合婚禮8/30開放報名 限額100對台中北屯區長白峨嵋酒駕 市府降調非主管職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：