台中市民聯合婚禮8/30開放報名 限額100對

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）113年台中市民暨公教人員聯合婚禮將於11月10日舉行，市府今天宣布，將於30日上午9時開放線上報名，限額100對，今年規劃於北屯區一德洋樓打造古典戶外婚禮。

台中市民政局長吳世瑋指出，北屯區歷史建築「林懋陽故居」，建於1924至1930年，當時因神岡地區林懋陽與北屯地區賴端聯姻而建，之後作為撤軍來台眷屬安置之所，軍方並在其周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」。

吳世瑋表示，一德洋樓建築形式融合閩南合院、日本近代洋風與日式木造住宅，其中合院的紅磚牆與圓柱拱廊及兩層獨棟磚造洋樓，在當年是相當時髦創新的「豪宅」，前衛的西洋風格時至今日，仍舊相當吸睛，是民眾出遊和婚紗拍攝的熱門景點，還成為許多新人舉辦戶外婚禮的首選。

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今年適逢一德洋樓興建滿百年，吳世瑋說，市府特別打造獨一無二的復古主題戶外婚禮派對，並號召百對新人參加，當天還邀請婚禮幸福大使鼓鼓呂思緯獻唱多首婚禮祝福曲，新人可感受一德洋樓百年風華魅力，還可以接受市長盧秀燕的證婚祝福，要讓大家「情定一德、百年好合」。

民政局說明，台中市113年聯合婚禮30日上午9時開放線上報名，限額100對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者均可報名參加。每對新人將可獲得成家好禮小家電、囍米及囍筷，並有機會抽中鑽戒、蜜月小旅行1晚及珍珠飾品等。（編輯：黃世雅）1130823