屏東集團婚禮10/20登場 限額30對還可抽日韓機票

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣集團婚禮10月20日在屏東書院登場，除贈萬元提貨券外，屏東縣長周春米表示，婚禮當天加碼抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票。

周春米今天召開記者會表示，為了鼓勵年輕人結婚、生育，屏東縣政府團隊擔負起「神隊友」角色，提供包括孕婦產檢交通補助、到宅母嬰照顧月嫂服務、育兒津貼等福利措施，減輕父母養兒開銷負擔，強化父母敢生養的信心，可以更無後顧之憂地為事業和家庭打拚。

周春米說，今年屏東集團婚禮以「幸福嫁到 希望城市」為主題，10月20日屏東書院園區舉辦，園區綠意盎然、書香氣息濃厚，新人們在古色古香的屏東書院互定終身、結為連理，留下專屬於屏東的浪漫與獨家記憶，展開人生新篇章；活動當天抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值新台幣8萬元的抽獎家電禮。

縣府民政處表示，每年集團結婚都受到民眾青睞，往往只要報名即刻秒殺，今年限量名額30對新人，只要有一方新人設籍於屏東縣，並需於113年6月1日至10月20日完成結婚登記者，即可報名活動，並可獲得萬元提貨券及抽獎資格。

縣府提及，屏東縣113年集團婚禮已開放並採線上報名，有意願參與活動的準新人於線上填寫表單，也可上民政處官網查詢。（編輯：李淑華）1130826