本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東集團婚禮10/20登場 限額30對還可抽日韓機票

2024/8/26 12:51（8/26 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113年屏東縣集團婚禮以「幸福嫁到 希望城市」為主題，將在屏東書院舉行，縣長周春米（圖）26日出席記者會表示，活動當天抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值新台幣8萬元的抽獎家電禮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月26日
113年屏東縣集團婚禮以「幸福嫁到 希望城市」為主題，將在屏東書院舉行，縣長周春米（圖）26日出席記者會表示，活動當天抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值新台幣8萬元的抽獎家電禮。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣集團婚禮10月20日在屏東書院登場，除贈萬元提貨券外，屏東縣長周春米表示，婚禮當天加碼抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票。

周春米今天召開記者會表示，為了鼓勵年輕人結婚、生育，屏東縣政府團隊擔負起「神隊友」角色，提供包括孕婦產檢交通補助、到宅母嬰照顧月嫂服務、育兒津貼等福利措施，減輕父母養兒開銷負擔，強化父母敢生養的信心，可以更無後顧之憂地為事業和家庭打拚。

周春米說，今年屏東集團婚禮以「幸福嫁到 希望城市」為主題，10月20日屏東書院園區舉辦，園區綠意盎然、書香氣息濃厚，新人們在古色古香的屏東書院互定終身、結為連理，留下專屬於屏東的浪漫與獨家記憶，展開人生新篇章；活動當天抽出日本東京、韓國首爾雙人來回蜜月機票及總價值新台幣8萬元的抽獎家電禮。

縣府民政處表示，每年集團結婚都受到民眾青睞，往往只要報名即刻秒殺，今年限量名額30對新人，只要有一方新人設籍於屏東縣，並需於113年6月1日至10月20日完成結婚登記者，即可報名活動，並可獲得萬元提貨券及抽獎資格。

縣府提及，屏東縣113年集團婚禮已開放並採線上報名，有意願參與活動的準新人於線上填寫表單，也可上民政處官網查詢。（編輯：李淑華）1130826

#東京
#屏東縣
#首爾
#周春米
#縣府民政處
#韓國
周春米
全民運動會倒數2個月 屏東街舞大賞邀老少動起來發展屏東AI產業 屏科首家進駐廠商宇晨動土
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：