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花蓮首架越南富國島包機 8/30台越3城市直航觀光

2024/8/26 18:28
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣府與越南旅行業者合作，將於8月30日至9月3日推出花蓮－越南直飛包機，採胡志明－花蓮－富國島飛行路線；縣府指出，不受地震影響，今年已引進4架國際直飛包機。

花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，此飛行路線不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還連接越南2大城市與花蓮，預計吸引約172名越南遊客搭乘越捷航空A321包機展開5天4夜花蓮觀光之旅，並將有230名花蓮鄉親直飛富國島旅遊，進一步促進花蓮旅遊產業發展及國際知名度提升。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，均不受0403地震影響，正常飛抵花蓮；此次包機由花蓮縣旅行商業同業公會、旅行社等共同執行，特別採取「胡志明－花蓮－富國島」飛行路線，不僅便利越南遊客直達花蓮，還連接2大越南城市與花蓮，為未來多元化國際航線開拓更多商機。

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未來，縣府將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國，包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等國際直航計畫，吸引更多國際旅客訪花，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，共同體驗花蓮獨特自然景觀與人文魅力。

余明勳指出，透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」的補助年限至民國114年底，並於0403地震後成功爭取到獎助金額提高；縣府也提供包機補助，藉由直飛包機便利性與創新性將3城市連結，預計吸引更多越南遊客前來花蓮，提升花蓮國際能見度與觀光產值。（編輯：陳仁華）1130826

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