彭啓明參訪獲獎社區 視察環教與防災滯洪池成果

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）環境部長彭啓明今天到桃園市參訪國家環境教育獎社區組優等獎得主「觀音區樹林社區發展協會」，肯定環教與防災滯洪池推動成果。

桃園市政府環保局下午發布新聞稿表示，樹林社區因匯集3條溪流且鄰近工業區，過去淹水及污染問題嚴重，民國99年起，地方陸續自發籌組各志工團隊，並與在地企業、移工合作推動環保，更利用休耕農地開發「蓮花滯洪池」調節強降雨量，同時提升作物附加經濟價值，並將收益10%回饋鄉里或協助鄰近社區防災工作，獲得第九屆國家環境教育獎社區組優等獎肯定。

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彭啓明今天在環保局長陳世偉的陪同下前往視察，彭啓明說，看到樹林社區能將弱勢化成優勢，甚至促成新產業模式，與環境部推廣的綠領人才相呼應，既能守護地方土地又能促進經濟，他也是觀音子弟，非常關心在地環境及鄉親想法，若有更多社區能跟樹林社區一樣，台灣就會更好更美麗。

陳世偉指出，面臨全球暖化影響下，社區如何做好相關高溫與淹水調適是一大重點，環保局除感謝國家環境教育獎對樹林社區的努力與成果的肯定，後續也將持續協助各社區，發展打造環境教育示範社區。（編輯：方沛清）1130826