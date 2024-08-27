新竹縣市場攤商法國麵包疑食物中毒 35人食用後嘔吐腹瀉送醫
2024/8/27 10:56（8/27 11:36 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣出現疑食品中毒案，衛生局今天說，多名民眾疑從竹北某市場攤商購買法國麵包食用後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，目前共有35人送醫，其中5人住院觀察中。
新竹縣衛生局今天透過文字表示，從24日起獲報中國醫藥大學新竹附設醫院、東元醫院通報民眾疑肚子不適，初步調查，民眾疑似食用購買自竹北某市場攤商的法國麵包後，發生嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等症狀。
縣府說，衛生局派員至攤商製備場所稽查並檢視廚房衛生，同時採檢現場的砧板、鐵盤，以及場內食材如越南火腿、奶油等採檢送驗，另外也採樣腹瀉民眾檢體共8件送驗，檢驗結果最快2週出爐，目前攤商已暫停營業。
縣府指出，就醫民眾分別在中國醫藥大學新竹附設醫院12人、東元綜合醫院14人，新竹馬偕醫院通報2人、台大醫院新竹分院通報人數4人、自行就醫3人，其中5人住院中，其餘均已返家。
另外針對餐廳備餐環境部分，衛生局長殷東成告訴中央社記者說，經稽查結果發現缺失包含，有病媒蹤跡、倉儲物品及食材、調味料及器具等未離地放置，分裝食材未標示日期及品名等6項，已要求業者進行環境衛生缺失限期改善。
殷東成指出，後續若複查不合格，將依食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，至於是否為食物中毒，需等檢驗結果出爐，才能判定。（編輯：李錫璋）1130827
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