台東公廁評鑑 縣府1樓大廳獲最佳網路人氣獎

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣政府評鑑縣內832座公廁，金質獎由縱管處卑南遊客中心等6處獲得；台東縣政府1樓大廳旁廁所獲網路人氣獎；嘉明湖和向陽山屋廁所則未列入評鑑。

台東縣政府環保局代理副局長黃權煒今天接受中央社訪問表示，環保局日前完成公廁評鑑，績優公廁得獎名單金質獎包括縱管處卑南遊客中心、台東縣動物防疫所、金峰鄉賓茂村鋼棚活動中心、台東航空站、中油豐榮加油站、綠島免稅商店。網路人氣獎：台東縣政府1樓大廳。

台東縣政府公廁清潔人員告訴中央社記者，台東縣政府1樓大廳是民眾洽公的主要進出口，因此兩邊的男女廁所使用率很高，隨時要保持最乾淨的狀況。

黃權煒表示，台東縣列管公廁832座，除了不定期派員檢查公廁環境整潔，對維護不佳的公廁，也現場輔導改善，及安排清掃及管理人員參加教育訓練，並且加強複查。

這次在評鑑前已對全縣列管公廁進行全面盤點，再委請專家委員至表現優秀的73座公廁，依廁間硬體及周邊設備、清潔維護成效、標示與綠美化、響應節水節電的創新作為等項目評分。

評鑑組別區分為中央部會、縣級單位、鄉鎮市、交通單位、加油站及其他等6組，分別頒發金質、銀質及銅質獎，另頒發網路人氣獎1名，由縣府1樓大廳奪得。

至於嘉明湖步道的嘉明湖和向陽山屋公廁未列入評鑑，是因為這次評鑑以供不特定民眾使用的公廁為主，嘉明湖山屋公廁是特定登山山友使用，因此未列入評鑑。（編輯：李錫璋）1131026