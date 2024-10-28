新北蘆洲捷運站附近435個機車停車格 11/1起收費

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市交通局表示，自11月1日起蘆洲捷運站周邊435格機車停車格，以及鶯歌區福安街、中和區國光街107巷4弄與汐止區內溝溪防汛道路等共51格路邊汽車停車格於平日收費管理。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，鶯歌區福安街收費時間為週一至週五上午7時至晚間6時，採計次收費，每4小時開單1次，每次新台幣30元；另中和區國光街107巷4弄及汐止區內溝溪防汛道路於週一至週五上午7時至晚間8時收費，每半小時10元。

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另外，蘆洲捷運站周邊機車停車格也納入收費管理，包括中正路（單號側為中正路439號至三民路；雙號側為中正路410號至三民路）、三民路（單號側為民族路548巷至長興路；雙號側為三民路300巷至長興路）、長樂路（三民路至長樂路237巷）、長樂路237巷（長興路至長樂路）機車停車位將收費，時間為週一至週五上午9時至下午5時，每次20元。

交通局提醒，汽車駕駛人可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳路邊停車費；機車族可利用「路邊機車停車30日定期票」「每日一張單」及「行動支付優惠」等3重機車停車優惠措施以節省開銷。詳細路邊停車及繳費優惠資訊，可上交通局網站（https://www.traffic.ntpc.gov.tw/）或撥打1999查詢。（編輯：張銘坤）1131028