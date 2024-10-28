本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 地方

馬祖男酒駕撞死婦2百萬交保 可能成首宗國民法官案

2024/10/28 15:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北28日電）馬祖曹姓男子昨天涉酒駕撞死69歲李姓婦人，成為馬祖史上首件酒駕致死案。檢察官複訊後，今天諭令曹男以新台幣200萬元交保，此案可能成為馬祖首件國民法官審理案。

警消昨天深夜近11時接獲通報，南竿鄉福沃村臨近福沃郵局路段，發生一起婦人行走時遭人開車撞及事故，造成身體多處骨折，經警消迅速送醫急救後仍傷重不治。

連江地檢署與警方查出，曹男酒測值超過每公升0.25毫克。主任檢察官蔡杰承旋即前往相驗並至案發現場勘驗，犯罪被害人保護協會成員也前往訪視並慰問被害者家屬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢察官複訊後，認曹男涉犯刑法酒駕致人於死罪犯罪嫌疑重大，考量被告犯後主動聯繫救護車積極救護的犯後態度，且所犯非最輕本刑5年以上重罪，諭令以200萬元交保；全案若經檢察官起訴後，將適用國民法官法審理。

連江地檢署檢察長謝謂誠呼籲，馬祖地區民風純樸，從未發生酒駕致死案件，酒後駕車不但讓自己置身險境，也對公眾生命、身體安全造成危害，並對被害人家屬造成極大痛苦，民眾切勿心存僥倖，以身試法，連江地檢署會嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1311028

蔡杰承
為面交200萬詐騙款 車手搭飛機到馬祖遭逮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：