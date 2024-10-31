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颱風康芮侵台 彰縣路樹被強風吹斷壓倒轎車

2024/10/31 12:06（10/31 14:50 更新）
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颱風康芮來襲，彰化市31日有路樹被強風吹斷，停放在路邊的轎車遭波及。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，彰化市31日有路樹被強風吹斷，停放在路邊的轎車遭波及。（彰化市公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年10月31日
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（中央社記者吳哲豪彰化31日電）康芮颱風侵襲台灣，彰化縣受強風影響發生零星災情，彰化市有路樹被強風吹斷，停放在路邊的轎車也遭殃，線西鄉及溪州鄉有電線桿毀損，而縣內一度有7700多戶停電。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午10時，康芮中心位置約在鵝鑾鼻的東北東方約100公里處，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

彰化縣上午開始出現陣陣強風，也發生零星災情，其中位在國立彰化女中旁的路樹被強風吹斷，直接毀損停放在路邊的轎車，彰化市金馬路也有路樹被強風吹斷。

彰縣風災災害應變中心上午開會，討論相關防颱措施，災害應變中心指出，線西鄉及溪州鄉有路樹被吹斷，鹿港鎮、福興鄉及秀水鄉有電線桿毀損，不過都已在處理中。

應變中心表示，彰化縣中午開始會有明顯雨勢，請水利資源處等單位檢視排水系統，也要提醒沿海6鄉鎮加強整備，嚴防海水倒灌，完成低窪地區沙包與大型抽水機整備布建及試運作，並確保油料充足，縣府也會強化地下道警示設施，密切注意車行地下道淹水情形，做好萬全準備。（編輯：李淑華）1131031

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