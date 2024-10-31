颱風康芮來襲 陳其邁：中午過後風雨強 避免外出

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）康芮颱風來勢洶洶，高雄市長陳其邁今天表示，預估中午過後至晚間為風勢、雨勢最強的時間，提醒民眾勿前往河川、海邊及山區活動，避免非必要外出，以確保自身安全。

康芮颱風暴風圈已接觸台灣陸地，預估颱風中心會在下午3時進入高雄陸地。陳其邁上午於災害應變中心主持第2次工作會議，叮囑各單位確實掌握災害應變作為，並向總統賴清德進行視訊會議，說明防颱整備部署情形。

陳其邁與賴總統視訊會議時談到山區交通，表示明霸克露橋於昨天晚間10時完成預警性封閉；考量市民的安全，協調國軍出動24車122名兵力，目前撤離人數為2304人；另外針對440處避難處所，已完成物資整備。

陳其邁也指出，高雄市91處抽水站（含截流站）、13處車行地下道已完成整備，針對易淹水地區已預佈112台移動式抽水機，25處滯洪池均已排空，預留498萬噸滯洪量。

此外，對於易淹水地區，高雄市已備妥4萬5000個沙包供民眾領取，並開放臨時停車場309處9705個車位，提供市民車輛停放。

陳其邁說，預估中午過後至晚間為風勢、雨勢最強的時間，民眾應隨時注意颱風動態，勿前往河川、海邊及山區活動，避免非必要外出，以確保自身安全；也提醒民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包。

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陳其邁表示，針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙區等土石流及大規模崩塌警戒區域，由區公所、民政局及社會局再次確認保全對象，確認是否已完成撤離及安置；並請區公所及警察局依封橋封路相關標準進行管制，預先規劃替代道路。

陳其邁並強調，需密切注意高雄市道路及桃源區台20線南橫公路、六龜區台27線、六龜區台28線、那瑪夏區台29線等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形，並將資訊通報應變中心轉知新聞局，持續發布訊息向民眾說明。（編輯：李淑華）1131031