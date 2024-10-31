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康芮颱風來襲 新竹地區2381戶停電搶修中

2024/10/31 13:03（10/31 13:31 更新）
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台電新竹區營業處31日表示，新竹地區陸續有停電事故，主要集中在尖石鄉及五峰鄉，多因強風吹斷樹木碰觸電線。（台電新竹區營業處提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
台電新竹區營業處31日表示，新竹地區陸續有停電事故，主要集中在尖石鄉及五峰鄉，多因強風吹斷樹木碰觸電線。（台電新竹區營業處提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）台電新竹區處今天說，新竹地區陸續有停電事故，主要集中在竹縣尖石鄉及五峰鄉，多因強風吹斷樹木碰觸電線，累計造成新竹地區曾達4375戶停電，有2381戶未復電搶修中。

台電新竹區營業處副處長呂宜芸告訴中央社記者表示，因應康芮颱風來襲，台電新竹區處已成立應變中心，並同時召開應變會議加強防颱，動員百名工程人員、昇空車19台、吊臂車11台、工程車31台及機具等投入搶修。

呂宜芸說，受颱風康芮影響，截至今天中午12時止，在新竹地區曾達4375戶停電，目前還有2381戶還沒復電。

呂宜芸表示，主要停電事故集中於竹縣山區尖石鄉及五峰鄉，現場是因強風吹斷樹木碰觸電線造成，持續搶修中，後續將陸續復電。

新竹縣政府透過文字表示，竹縣山區持續性強降雨，尖石雨量持續快速累積，目前已出現3處土石流黃色警戒，尖石鄉竹60線35k處發生落石，目前道路中斷雙向無法通行，相關單位已搶修中。（編輯：林恕暉）1131031

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