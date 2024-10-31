颱風康芮來襲金門陣風恐達10級 災變中心一級開設

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（中央社記者吳玟嶸金門31日電）颱風康芮來襲，金門縣政府今天上午一級開設災害應變中心。縣長陳福海說，各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風帶來破壞。

金門縣政府今天一級開設風災災害應變中心，氣象站表示，暴風圈接觸金門時間自31日晚間起，預估脫離時間為11月1日凌晨，影響期間以強陣風伴隨間歇性降雨，風力預測平均風6-7級、陣風9-10級，有致災風險，請民眾避免外出。

陳福海表示，各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風康芮所帶來的破壞，並提醒執行救災工作時，多加注意自身安全。

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副縣長李文良說，尚未取得聯繫的獨居老人，建議社會處在天氣許可情形下，到府訪視關懷；此外，風倒木清運問題，為加速道路疏通效率，建議在各鄉鎮規劃臨時堆置場，縮短初期清運往返時間。

消防局指出，目前已公告劃定全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依災害防救法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要冒險進入管制區域。（編輯：陳仁華）1131031