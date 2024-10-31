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颱風康芮來襲金門陣風恐達10級 災變中心一級開設

2024/10/31 16:58（10/31 17:21 更新）
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颱風康芮來襲，金門縣政府31日一級開設災害應變中心，縣長陳福海（右3）指示各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風帶來的破壞，並提醒執行救災工作時要多加注意自身安全。中央社記者吳玟嶸攝 113年10月31日
颱風康芮來襲，金門縣政府31日一級開設災害應變中心，縣長陳福海（右3）指示各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風帶來的破壞，並提醒執行救災工作時要多加注意自身安全。中央社記者吳玟嶸攝 113年10月31日
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（中央社記者吳玟嶸金門31日電）颱風康芮來襲，金門縣政府今天上午一級開設災害應變中心。縣長陳福海說，各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風帶來破壞。

金門縣政府今天一級開設風災災害應變中心，氣象站表示，暴風圈接觸金門時間自31日晚間起，預估脫離時間為11月1日凌晨，影響期間以強陣風伴隨間歇性降雨，風力預測平均風6-7級、陣風9-10級，有致災風險，請民眾避免外出。

陳福海表示，各單位應做好萬全準備，嚴陣以待因應颱風康芮所帶來的破壞，並提醒執行救災工作時，多加注意自身安全。

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