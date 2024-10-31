鐵架掉落基隆西定高架道路 全線封閉暫無法通行

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）颱風康芮侵襲台灣，基隆市風強雨驟，今天晚間8時許一座大型鐵架掉落至西定高架道路，占據雙向車道，所幸無人受傷，警方到場封閉道路，相關單位已派員前往處理。

警方獲報後立即派遣員警到場，針對成功一路出口端及新西街出口端拉起封鎖線示警，並實施交通疏導及管制，另通報相關單位搶救排除障礙，以維護用路人安全。

基隆市警察局第四分局表示，颱風康芮襲台帶來強風大雨，廣告招牌及鐵架容易掉落造成災害，民眾若有發現可通報警方協處，並呼籲民眾非必要應減少出門，以免發生危險。（編輯：龍柏安）1131031