台東關山約800戶停電 農會百噸稻穀恐泡湯

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）颱風康芮昨天強風吹斷台東縣關山鎮電信業者基地台，連帶扯斷電線，包括農會穀倉約800戶停電，如未儘速修復，約百噸稻穀恐發酸、發霉。台電表示，會配合電信業者全力搶修。

關山鎮長彭成豐今天上午告訴中央社記者，昨天強風吹斷了電信業者基地台，連帶扯斷了電線，造成關山鎮德高里約800戶停電。

包括關山鎮農會的穀倉也停電，目前烘乾機內約有百噸的稻穀，如未在1天內處理，就會發霉、發酸，最後全泡湯，希望電信業者能配合台電儘速修復。

台電台東區營業處表示，颱風夾帶強風豪雨重創台東，造成多處停電災情，配電線路與設備受損嚴重，截至今天8時止已累計曾停電戶數高達5萬6930戶，台電台東區處於上午6時立即搶修，並啟動跨區處支援，動員全部搶修人力、各型車輛及來自桃園、新竹、苗栗、彰化高雄、屏東台電與承攬商的工程人員全力搶修。

台電表示，對於目前尚無電可用的用戶深感抱歉，請民眾多多體諒也給台電一些時間耐心等候，因為搶修人員都在現場打拚，希望能在短時間內盡速恢復供電。

為增進搶修效率，台東區處已派員進駐台東縣政府災害應變中心加強配合聯繫，並指派專員與各鄉村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇路樹倒榻及道路坍方影響搶修情形，即向台東縣政府提出支援請求排除障礙，以加快復電速度。

針對颱風造成停電事故，台電表示將積極搶修儘快復電，但電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並先以火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序安排搶修；搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾耐心等候，多多體諒。 （編輯：郭諭儒）1131101